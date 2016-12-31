Блогер розповів про власний варіант «компромісу для України»

Тимофій Милованов у власному блозі на порталі «Українська правда» проаналізував заклик Віктора Пінчука до «болючих компромісів» заради миру в Україні, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер зауважує, що, по-перше, заклик до встановлення миру з Російською Федерацією має виходити від морального авторитету, яким, незважаючи на репутацію прозахідного і модерного, не є олігарх Пінчук. По-друге, кожна пропозиція, сформульована Пінчуком – це не просто «болюча поступка», а цілком відчутний удар по цілісності і життєздатності української держави. Крім того, блогер наголошує, що пріоритети мають вибудовуватись таким чином: спершу право на суверенітет і досягнення успіху, а вже потім «болісні компроміси».
Відтак, блогер формує власний перелік дій, до яких варто вдатись. Наприклад, інтеграція до ЄС нам необхідна у першу чергу для побудови дійсно правової держави, в якій буде встановлено однакові правила для всіх. По-друге, варто визнати, що проблема Криму – надовго, а тому розробити надійний механізм захисту тих громадян, які залишились на окупованому півострові, і інтеграції тих, хто звідти емігрував. Надалі – вибори на Донбасі варто проводити, але виборчі дільниці цілком можна встановити на контрольованій території. Армію варто розвивати, а санкції – підтримувати. При цьому, Україна має щонайсильніше відірватись від економічних зв’язків з РФ.