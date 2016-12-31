Наєм про пропозиції Пінчука: компроміс не має бути капітуляцією

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Журналіст та народний депутат Мустафа Наєм прокоментував вчорашню пропозицію Віктора Пінчука про низку компромісів, на які має піти Україна для умиротворення Російської Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на блог журналіста на ресурсі «Українська правда».Так, журналіст зауважує, що Пінчук пропонує у своїй статті три ключових поступки, на які має піти Україна для того, щоб забезпечити мир. Варто наголосити, що всі ці пункти були озвучені вже неодноразово – у Києві, Мінську, Вашингтоні і Берліні. Незважаючи на різноманітні формулювання, сутність їх залишалась однаковою – перед загрозою російського вторгнення Україна має набути статусу абсолютно нейтральної держави і відмовитись від інтеграції – як до Європейського Союзу, так і до НАТО. Всі називають це компромісом, але компроміс передбачає поступки обох сторін. Тим не менш, жоден із планів не визначає, на які саме поступки піде Кремль.Припинення вогню, виведення військового контингенту з території України, розведення озброєнь – всі ці дії передбачено Мінськими угодами, і Росія їх не поспішає виконувати. З іншого боку, провалений Кремлем Мінськ-2 ні в якій формі не передбачає відмови від інтеграції до ЄС та НАТО, не означає визнання легітимності окупації Кримського півострову та припинення політики встановлення санкційних обмежень. У будь-якому разі, кожен запропонований Україні варіант тягне позбавлення та біль лише для нас самих. Власне, це не схоже на компроміс – скоріше, на капітуляцію.