валюта
СпецтемаЭксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну

Наєм про пропозиції Пінчука: компроміс не має бути капітуляцією

Наєм про пропозиції Пінчука: компроміс не має бути капітуляцією
Журналіст та народний депутат Мустафа Наєм прокоментував вчорашню пропозицію Віктора Пінчука про низку компромісів, на які має піти Україна для умиротворення Російської Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на блог журналіста на ресурсі «Українська правда».

Так, журналіст зауважує, що Пінчук пропонує у своїй статті три ключових поступки, на які має піти Україна для того, щоб забезпечити мир. Варто наголосити, що всі ці пункти були озвучені вже неодноразово – у Києві, Мінську, Вашингтоні і Берліні. Незважаючи на різноманітні формулювання, сутність їх залишалась однаковою – перед загрозою російського вторгнення Україна має набути статусу абсолютно нейтральної держави і відмовитись від інтеграції – як до Європейського Союзу, так і до НАТО. Всі називають це компромісом, але компроміс передбачає поступки обох сторін. Тим не менш, жоден із планів не визначає, на які саме поступки піде Кремль.

Припинення вогню, виведення військового контингенту з території України, розведення озброєнь – всі ці дії передбачено Мінськими угодами, і Росія їх не поспішає виконувати. З іншого боку, провалений Кремлем Мінськ-2 ні в якій формі не передбачає відмови від інтеграції до ЄС та НАТО, не означає визнання легітимності окупації Кримського півострову та припинення політики встановлення санкційних обмежень. У будь-якому разі, кожен запропонований Україні варіант тягне позбавлення та біль лише для нас самих. Власне, це не схоже на компроміс – скоріше, на капітуляцію.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Новые подробности телефонного разговора Трампа и Порошенко
Важное за сутки
31 дек 2016
11655

Новые подробности телефонного разговора Трампа и Порошенко

Константин Елисеев, заместитель главы Администрации украинского президента, рассказал о темах телефонного разговора между главой Украины Петром Порошенко и будущим президентом США Дональдом Трампом.

30 дек 2016
10401

Ярош отреагировал на компромиссы Пинчука, назвав его олигархом-животным

Бывший руководитель добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», депутат ВРУ Дмитрий Ярош не заставил ждать с резко негативной реакцией на резонансные заявления олигарха Виктора Пинчука, в

Последние новости

Дирижер римского оркестра уволен за то, что сказал правду

Порошенко распорядился повысить зарплаты военным на передовой

Блогер: Порошенко закрив рота всім критикам, відправившись вітати з Новим роком хлопців на «передку»

Журналіст розповів чого чекати від Путіна у 2017 році (відео)

Порошенко приехал в Мариуполь с подарком для пограничников

Блогер розповів про власний варіант «компромісу для України»

Сергей Таран: 2017-ый год станет для Украины годом холодного одиночества

Наєм про пропозиції Пінчука: компроміс не має бути капітуляцією

Блогер: Россия «украла» Новый год у Европы, а теперь рассказывает всему миру об оливье, елке и Шампанском

Блогер: ми не маємо можливості заплатити таку ціну

Референдум о независимости Каталонии пройдет в 2017 году

Сотник - росіянам: ви раніше таке терпіли, стерпите і це

У мережі діляться епічними фото Порошенка та американських сенаторів з передової

Меркель: исламистский терроризм - самое серьезное испытание для Германии

Порошенко у Широкіному зробив Маккейну подарунок

Победы Украины, которыми стоит гордиться

В Анкарі поліція затримала 8 осіб, які готували теракт на Новий рік

Власти Египта заявили о завершении расследования авиакатастрофы рейса MS804

Українці, які застрягли в ОАЕ, відсвяткують Новий рік вдома?

Власти ЕС усилили меры безопасности в новогоднюю ночь

 Новости за день