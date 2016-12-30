Стало відомо як минула зустріч Порошенка з американськими сенаторами

Сьогодні, тридцятого грудня 2016 року, до України завітали троє американських сенаторів, які мають славу завзятих «яструбів» та друзів України, - про це інформує replyua.net з посиланням на «15 минут».
Сьогодні до української столиці у рамках свого турне низкою європейських країн прибули сенатори Джон МакКейн, Ліндсі Грем та Емі Клобучар. Зустріч з ними провів український президент Петро Порошенко. Під час заходу глава держави нагородив іноземну делегацію державними нагородами – МакКейну було вручено орден Свободи, а Грему – орден Ярослава Мудрого за значний внесок у зміцнення двосторонніх україно-американських зносин.
Відтак, Порошенко зауважив, що традиційна двопартійна підтримка України є дуже важливою для нашої держави. За словами президента, у ці складні дні особливо важливо відчувати таку підтримку з боку Сполучених Штатів. У свою чергу, сенатори наголосили на важливості примусу Російської Федерації до виконання зобов’язань, взятих нею у рамках Мінських домовленостей. Крім того, американці ще раз зауважили на своїй прихильності до політики санкційного тиску на Кремль до того моменту, поки не буде припинена агресія проти нашої держави та відновлена територіальна цілісність України, включаючи Кримський півострів.