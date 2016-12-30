Украина превзошла Россию в ракетном оружии – депутат

Украинские специалисты завершили работу над созданием не имеющего аналогов ракетного оружия. Как передает replyua.net, об этом в интервью «5 каналу» заявил народный депутат Сергей Пашинский, возглавляющий парламентский комитет по вопросам обороны и национальной безопасности. По словам нардепа, сейчас испытания представленных образцов вооружения для ракет находятся на финальной стадии. В следующем году планируется, что данное оружие будет закуплено для частей ВСУ и его использования в дальнейшем. Пашинский с уверенностью отметил, что в данном виде оружия Украина уверенно обошла Россию.
Напомним, что недавно секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил о достигнутых успехах украинского государства в процессе производства ракетной техники. По его утверждению, сейчас в Украине производится вся ракетная техника, начиная с боевых частей, корпуса и заканчивая топливом. Чиновник добавил, что значительная нехватка финансирования не стала препятствием для начала поставок уже в этом году ракет для РСЗО. В свою очередь, военный эксперт Валентин Бардак заявил, что в Украине с успехом реализовали процесс обновления ракет для систем РЗСО согласно проекту «Ольха».