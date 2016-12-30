валюта
СпецтемаТина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России

Порошенко підписав закон, який передбачає підвищення акцизів на сигарети та алкоголь

Порошенко підписав закон, який передбачає підвищення акцизів на сигарети та алкоголь
Президент України Петро Порошенко у п’ятницю, 30-го грудня, ухвалив закон, який вносить зміни до Податкового кодексу, який передбачає підвищення акцизів на тютюнові вироби та алкоголь і зменшення ренти на видобуток нафти. Про це повідомляє прес-центр на сайті Верховної Ради, передає replyua.net.

Законом переглядаються деякі окремі положення у Податковому кодексі, які стосуються збільшення у 2017 році мінімальної заробітної платні до 3 тисяч 200 гривень. У документі зазначається, що ставки акцизного податку на алкогольні та слабоалкогольні напої збільшується на 20 відсотків. На ігристі на кріплені вина – на 12%. Ставка за натуральні вина залишається незмінною.

Також у законі зазначається, що у 2017 році значно зростуть акцизи на сигарети та інші тютюнові вироби – аж на 40%. Від тепер вживати алкоголь та палити для українців стане значно дорожчою шкідливою звичкою. «На сьогоднішній день ставки на акцизи значно нижча, ніж мінімальні встановлені директиви у Європейському союзі», - зазначається у роз’яснювальній записці. В той самий час закон зменшує розмір рентної плати за видобування корисних копалин. Варто згадати, що даний проект закону Верховна Рада ухвалила ще 20 грудня.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: те, що зробили американці – це надзвичайно серйозно
Важное за сутки
29 дек 2016
7628

США ввели кибер-санкции против России

На веб-сайте Минфина США появился указ о введении новых санкций против России. Президент США Барак Обама сегодня назвал их «действиями, которые являются предупреждениями частным и публичным лицам, а

Последние новости

Пономарь: Обама посадил Трампа на горячую сковородку

Окупанти залишили Крим на новий рік без світла

Политолог назвал три самые знаковые события 2016 года

Власти Гаваны приготовили жителям города необычный рождественский подарок

Украина превзошла Россию в ракетном оружии – депутат

Кравчук дав невтішний прогноз для "російського" Криму

Центробанк начал ликвидацию ПАО «Банк «Траст»

Матіос прокоментував свої слова щодо втрат в зоні АТО

В СМИ Израиля Гройсмана назвали персоной нон грата

Порошенко підписав закон, який передбачає підвищення акцизів на сигарети та алкоголь

Президент отменил сбор в ПФ при покупке инвалюты

Після чого в Україні знизиться ціна на газ?

Украинцы больше никогда не будут считать горе россиян своим – Портников

Політичний прогноз 2017 року для України

В зоні АТО втрати: 8 військових - Матіос

Гарант Конституции подписал указ о новых билетах для военных

Виталий Портников: Обама сделал Трампа заложником ситуации

Вариант по Донбассу: нужно отказаться от Альянса с ЕС и провести выборы, - Пинчук

В Кабмине пояснили, почему Путин уже сейчас готов уйти с Донбасса

Поліція затримала вбивцю жінки та дитини на Одещині

 Новости за день