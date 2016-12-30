Порошенко підписав закон, який передбачає підвищення акцизів на сигарети та алкоголь

Президент України Петро Порошенко у п’ятницю, 30-го грудня, ухвалив закон, який вносить зміни до Податкового кодексу, який передбачає підвищення акцизів на тютюнові вироби та алкоголь і зменшення ренти на видобуток нафти. Про це повідомляє прес-центр на сайті Верховної Ради, передає replyua.net.
Законом переглядаються деякі окремі положення у Податковому кодексі, які стосуються збільшення у 2017 році мінімальної заробітної платні до 3 тисяч 200 гривень. У документі зазначається, що ставки акцизного податку на алкогольні та слабоалкогольні напої збільшується на 20 відсотків. На ігристі на кріплені вина – на 12%. Ставка за натуральні вина залишається незмінною.
Також у законі зазначається, що у 2017 році значно зростуть акцизи на сигарети та інші тютюнові вироби – аж на 40%. Від тепер вживати алкоголь та палити для українців стане значно дорожчою шкідливою звичкою. «На сьогоднішній день ставки на акцизи значно нижча, ніж мінімальні встановлені директиви у Європейському союзі», - зазначається у роз’яснювальній записці. В той самий час закон зменшує розмір рентної плати за видобування корисних копалин. Варто згадати, що даний проект закону Верховна Рада ухвалила ще 20 грудня.