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В Кабмине пояснили, почему Путин уже сейчас готов уйти с Донбасса

В Кабмине пояснили, почему Путин уже сейчас готов уйти с Донбасса
В связи с тем, что в Кремле не рассматривают оккупированную часть Донбасса в составе РФ, военнослужащие РФ могут до середины 2018 года уйти из находящейся под контролем боевиков территории Донецкой и Луганской областей. Как передает replyua.net, такую позицию в интервью «Новому времени» озвучил Георгий Тука, заместитель министра по делам временно находящихся под оккупацией территорий. По его словам, РФ намеревается вернуть Донбасс под контроль украинских властей только на приемлемых для нее условиях, но украинские власти могут продемонстрировать больше инициативы и воплотить в реальность свое видение освобождения захваченных территорий.

«Хочу надеяться, что все это произойдет уже в 2017 году, максимум – до середины 2018 года. Однако для Украины сейчас крайне важное значение играет сохранение поддержки со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов», - считает чиновник. Он выразил уверенность в непременном успехе Украины благодаря двум составляющим: наличию желания, а также поддержке во всем мире, и это обязательно нужно ценить. По словам Туки, немалое влияние на то, как будет развиваться ситуация, влияет негативное положение дел в экономике России.
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