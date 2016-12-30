Політолог назвав основні провали влади за 2016 рік

У роботі Верховної Ради та Кабінету міністрів України за рік, який підходить до свого завершення, було більше провалів, ніж перемог. Таку думку висловив політичний експерт Сергій Гайдай, передає replyua.net.
«Найголовніше, на мою думку, це те, що депутати не зважаючи на свої обіцянки так і не змогли прийняти закон, який мав скасувати депутатську недоторканність. Також українська влада так і не стала на шлях створення нової Конституції. Крім того немає закону про імпічмент президенту та закону про вибори», - каже він. В той самий час Гайдай відзначив, що рік все таки минув не дарма і можна було спостерігати і позитивні зміни у роботі влади. «У Верховній Раді, на відміну від команди президента України, є дійсно корисні зміни. На мою думку, головним досягненням парламенту являється закон про електронне декларування», - зазначив політолог.
Найбільшим провалом у роботі влади Гайдай вважає те, що тарифи на житлово-комунальні послуги в крані «злетіли до небес». «Всі розуміють, що щось не те відбувається в Україні, що пов’язано зі словом «тарифи». Кабмін став заручником, або навпаки – лобістом інтересів монополістів, які видобувають паливо для забезпечення тепла», - зауважив він.