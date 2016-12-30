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Заявление Савченко об угрозе ее жизни является показательным самопиаром – ПС

Заявление Савченко об угрозе ее жизни является показательным самопиаром – ПС
Нардеп Надежда Савченко, делая заявления о ее возможной скорой ликвидации – это ход самопиара, который будет способствовать росту ее рейтинга. Как сообщает replyua.net, такое мнение журналистам озвучил Артем Скоропадский, являющийся пресс-секретарем организации «Правый сектор». «С моей точки зрения, речь идет о самопиаре Савченко накануне начала предвыборной кампании. Стоит ожидать, что подобные заявления, в связи с нестабильной ситуацией в стране, такие заявления будут звучать на постоянной основе», - отметил он.

Также спикер ПС добавил, что для политика Украины заявления Савченко нельзя назвать нормальным. «Мы считаем, что все, что делает Надежда Савченко, является какай-то ересью. Безусловно, говорить о том, что она – рука Кремля – преждевременно, однако сложно сказать, что ее действия пойдут на ползу для украинского государства», - подчеркнул Скоропадский.

Напомним, что недавно совершенный визит Надежды Савченко в Минск для встречи с самопровозглашенными боевиками «ДНР» и «ЛНР» Захарченко и Плотницким стал предметом резкой критики и активных обсуждений со стороны пользователей соцсетей и экспертного сообщества.

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