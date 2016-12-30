Манн рассказал, чем для Украины грозит Госбюджет-2017

Соломон Манн сообщает, что близится новый 2017 финансовый год, недавно утвержден новый бюджет Украины, фактически сформировалась картина следующего экономического периода и можно в целом сделать краткий прогноз и дать ориентировочные рекомендации по экономике Украины будущего года – об этом он пишет на своей странице в Фейсбуке.
Как передает replyua.net, Манн подчеркивает, что тем, кому этот прогноз не понравится, лучше набраться терпения и смелости – нечего бояться правды, к ней лучше быть готовым. Политический аналитик сообщает: «Прежде всего, бюджет сведен абсолютно непрофессионально. После бюджета, который подавала Яресько, этот вызывает неприятное ощущение, что в Минфин запустили детский сад. Впечатление таково, что Минфин сперва сформировал в балансе статьи расхода, отнял от расходов разрешенный дефицит 3% от ВВП и так получил статью «Доходы».
Блогер объясняет: «Иначе я не могу объяснить, как Минфину удалось повысить доходы на 20% по отношению к 2016 году, когда промышленное производство выросло всего на 3%, в частном секторе наблюдается стагнация, а экспорт за 2016 год даже сократился к 2015 на 8,5%. Кроме того, государство обязалось санировать разорившиеся банки, в частности, первый по величине «Приватбанк», а это около 96 миллиардов гривен или 15% годового бюджета. Стоит также помнить, что с января 2018 года придется платить долги, улаженные Яресько с международными кредиторами, а значит, как минимум 45 миллиардов гривен надо припасти в 2017 году до конца года – эти расходы тоже не включены в годовой бюджет и непонятно откуда Украина тогда их возьмет».
Манн продолжает: «Конечно, часть доходов Минфин надеется взять из выплат за ФОТ в связи с повышением минимальной заработной платы, прожиточных минимумов и стипендий. Однако с другой стороны, пенсионные выплаты по сравнению с прошлым годом увеличились лишь на 18% и уж никак не вдвое – каким образом бюджет учел эти увеличения пенсионных выплат остается непонятным». Аналитик подчеркивает, что расходы составлены так, что урезать их в течение следующего года уже не представится возможным, и направлены основные деньги из бюджета вовсе не на развитие Украины, а на выплаты чиновникам и государственным служащим. Такой социальный бюджет для находящегося в кризисе государства – верный путь к его срыву. Также в бюджете предусмотрена выручка 17 миллиардов гривен от приватизации. Напомним, что в этом году не удалось приватизировать даже 5% заложенных в бюджет норм, а как сведен бюджет и откуда взяли деньги, мы узнаем только в середине следующего года».
Манн пишет: «190 миллиардов гривен Минфин рассчитывает получить в качестве внешних заимствований и 111 миллиардов гривен в следующем году надо будет уплатить в счет обслуживания долгов. Госдолг по решению Рады возрастет в будущем году до 1,7 триллиона гривен. Таким образом, Рада приняла совершенно кризисный бюджет который почти точно обвалится при первой же задержке иностранного кредитования или в случае любого форсмажора – например, проигрыша одного из 6 исков России, либо если вдруг господин Коломойский предъявит к взысканию выигранный им у Украины суд на 2 миллиарда долларов в Лондонском Высоком суде». Блогер подчеркивает, что поскольку бюджет не сбалансирован, и, по мнению специалистов, в него не заложен ряд текущих расходов по регионам, на регионы упадет повышенная налоговая нагрузка и им придется увеличивать до максимумов местные тарифы».
Аналитик пишет: «Прогноз простой: 2017 год, скорее всего, будет годом еще одного резкого падения гривны, так как денег Нацбанка едва ли хватит придерживать девальвацию. Ориентировочно, думаю, падение достигнет 29.1-31 гривен за доллар, что при укрепляющемся долларе не так уж и много». Манн подчеркивает: «Что стоит в таком случае делать главе правительства? Прежде всего, попробовать сократить затраты на чиновников, особенно на чиновников высшего звена. Попробовать закончить военный конфликт и отчасти сократить военные расходы. Выделить Львовскую, Одесскую и Закарпатскую области в Свободные экономические зоны с льготным налогообложением бизнеса и смешанной юрисдикцией судов пограничных государств, что привлекло бы туда сразу крупные инвестиции, просить для этого ЕС выделить страховой фонд, чтобы поддержать инвесторов. Это могло бы к концу 2017 года дать около 25-30 миллардов доходов в бюджет. Продать газопровод Россия-Запад консорциуму ЕС и отказаться от его обслуживания, а за транзит по своей территории взыскивать уменьшенную сумму уже с ЕС а не с России».
Манн подчеркивает: «Самый главный мой совет, который никогда и ни одно правительство Украины не выполнит – это перевести хозяйственное право полностью и без изъятия в одну из стран ЕС, возможно, в Польшу или Швецию, где отличные навыки арбитража. Также необходимо полностью убрать украинские хозяйственные суды и все расходы по ним. Уверен, что это было бы таким сигналом международному бизнесу, что в Украину валом пошли бы инвесторы. Как жаль, что таких советов никогда никто не станет слушать. И, как бы ни было все плохо, это все равно не так уж и страшно. Кто прошел вместе с Украиной до сегодняшнего дня, того уже ничем не напугаешь, так что удачи Украине и пожелаю чтобы мои негативные прогнозы не сбылись».