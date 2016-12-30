Доник объяснил, почему слили "плюсы"

Роман Доник на своей странице в Фейсбуке пишет о том, почему украинские власти решили не продлить лицензии некоторым СМИ, в частности телеканалу «1+1». По его мнению, непродление лицензий для некоторых из них – это закономерность, и это решение было лишь вопросом времени, - передает replyua.net.
Доник сообщает: «Поскольку основные украинские телеканалы давно стали инструментов в руках финансово-промышленных групп и политических партий, слив «плюсов» закономерен. Конечно же, есть несколько политических партий, которые мутят общаком в складчину от недоолигархов помельче. Там уже лобби своих шкурняков и самоокупаемость за счет воровства из бюджета. Если и телеканалы, которые все еще отстаивают интересы Кремля. Но все равно – самые крупные представители масмедиа – это силы, отстаивающие интересы олигархов. Именно поэтому, как бы кто ни был «против» или «за», слив «плюсов» закономерен».
По мнению блогера, не стоит искать в непродлении лицензии для телеканала «1+1» какие-то политические поводы. Он пишет: «На самом деле просто оптимизация расходной части одного из олигархов, которому в ближайшей перспективе ничего не светит из того, что было в прошлом – им просто невыгодно далее содержать этот канал». Доник резюмирует: «Как я уже говорил, СМИ – это только инструмент в руках хозяев. Если необходимость в нем отпадает, его просто выбрасывают».