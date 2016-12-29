Блогер: в Україні висадиться десант американських сенаторів-яструбів

Блогер Олександр Коваленко на своїй сторінці в Фейсбук анонсує одну з найбільш гучних подій наступного дня – візит до України американських сенаторів, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер зауважує, що в Україні за день до нового року висадиться справжній «десант» американських сенаторів, у тому числі такі відомі яструби та прихильники ідеї «добити недобите» як Джн МакКейн та Ліндсі Грем. Заради справедливості варто зазначити, що політики відвідають не лише Україну, а і Литву, Латвію, Грузію та Чорногорію. Власне кажучи, це турне – прямий доказ того, що, незважаючи на багатослівні заяви новообраного американського президента, Вашингтон не відмовляється від військової співпраці з державами, які знаходяться на вістрі російської агресії.
У незацікавленого спостерігача може виникнути питання: до чого тут Чорногорія? Але варто нагадати, що це саме та держава, в якій російські агенти почуваються як у себе вдома і навіть готують замахи на очільників уряду. Крім того, символічними є і дати візиту – вони вказують, що він настільки важливий, що немає часу відпочивати і пити шампанське. Сенатори мають мотивувати працювати на те, щоб «добити» чергову «недоімперію», - наголошує блогер.