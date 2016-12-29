Україна ввела нові санкції проти РФ

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Рада національної безпеки і оборони продовжила санкційну політику з огляду на гібридну агресію, здійснювану Російською Федерацією, - про це replyua.net інформує з посиланням на «15 минут».Сьогодні, двадцять дев’ятого грудня 2016 року, РНБО оприлюднила інформацію про новий пакет санкцій, які заплановано ввести проти Російської Федерації. Підставою для його застосування стали окупація Криму та частини Донбасу, а також агресія проти України гібридного характеру, яку здійснює Росія у всіх сферах – економічній, політичній, інформаційній та власне військовій.Суб’єктами санкційного впливу стануть низка осіб, які мають стосунок до такої агресії: юридичні особи окупованого Криму, перереєстровані відповідно до російського законодавства; підконтрольні Росії юридичні особи, причетні до агресії проти України; фізичні особи – обрані від Криму депутати нелегітимної Державної думи РФ та члени виборчих комісій на цих виборах; фізичні особи – колишні державні службовці в Криму, які зрадили присязі; фізичні особи, причетні до фінансування тероризму, які переховуються закордоном. З метою забезпечення прозорості на наступності, санкції встановлюються тривалістю на один рік.