Сазонов: украинское общество ждут новые сюрпризы

Украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в Фейсбуке прокомментировал недавние заявления украинских властей о том, что телеканал «1+1» могут закрыть, причем причина для этого была самая неубедительная, - передает replyua.net.
Сазонов отмечает: «Похоже, что украинские власти решили всерьез заняться «1+1» - они угрожают телеканалу отказом в продлении лицензии. Украинское общество зависло в ожидании – как же ему преподнесут новость о ликвидации телеканала, принадлежащего Коломойскому, какие веские причины придумают в этот раз». Как известно, в прошлый понедельник президент Украины и глава Национального банка Украины заявили о национализации «Приватбанка» в связи с тем, что банк был признан неплатежеспособным.
Сазонов пишет: «Вроде как рефинансирование «плюсы» не получали, на государственный бюджет вообще не завязаны. Просто не нравятся? Обидные вещи говорят? Про президента и его ближайшее окружение? Ну, бывает, да. И это нормально». Блогер подчеркивает, что можно быть на сто процентов уверенным в одном – коллектив журналистов телеканала ни разу не был замечен в пророссийской пропаганде. «Он не будет работать на Россию – никакого взаимопонимания между Кремлем и Коломойским давно нет. А может это просто часть какого-то «мирного плана», о которой президент Украины забыл упомянуть ранее?»