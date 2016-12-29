Манн: украинские чиновники надеются на обычный авось

Соломон Манн пишет, что Украина медленно движется к новому газовому кризису – расчеты потребления газа текущей зимой были проведены не верно, и, фактически, Украине придется докупать газ, однако за счет каких ресурсов и у кого, пока остается неясным. С другой стороны, европейских властей перестает устраивать поведение Украины в отношении реверса газа – европейские лидеры заявляют, что им надоело спонсировать газовую «независимость» Украины, - передает replyua.net.
Манн сообщает: «Несмотря на то, что с аукциона в Украине был продан «последний кубометр российского газа», не стихают обсуждения на Западе украинской газовой политики. Голландия и Германия прямым текстом упрекают Киев в том, что они теряют до 10-12% стоимости газа на реверсе плюс стоимость эксплуатации реверса еще около 5-7%, а платить за это приходится Европе, поскольку у Киева денег на газ нет». Блогер подчеркивает: «В разговоре с Рютте еврокомиссар Эттингер сказал при журналистах «хорошо им быть гордыми за наш счет, но ведь помощь не может быть вечной». Поэтому Брюссель в последнее время усиливает давление на Киев с целью заставить Украину покупать газ из России напрямую. Рютте прямо указал на то, что «Нидерланды не потерпят еще одного газового скандала и перерывов в газоснабжении по вине Украины». По мнению блогера, на самом деле непонятно зачем Украине проблемы и дикие затраты на реверс, в то время как Россия уже заверила, что не заинтересована в газовых войнах и будет вести себя прилично аж до самого окончания контракта в 2019 году. Тогда она намерена полностью отказаться от украинского транзита с помощью «Северного» и «Южного» потоков.
Блогер пишет: «Сергей Дьяченко сообщил, что запасы сократились до 12 миллиардов кубов на прошлой неделе и использование газа, как очевидно, идет со скоростью 3 миллиарда кубов в месяц. И, если расчет правилен, то газа вполне должно хватит до марта, но, по словам специалистов, реальные расходы газа зимой намного выше и составляют минимум 1 миллиард кубов в неделю, как было в прошлом году, который тоже был не слишком холодным. Таким образом, по мнению аналитиков, как минимум 3-3,5 миллиарда кубов надо докупать, а Брюссель категорически отказывается сейчас даже обсуждать реверс, так как начался холодный сезон и все мощности Европы отправлены на докачку». Манн добавляет: «Время льготной цены, когда Газпром предлагал Украине на коленях газ за 139 долларов 1000 кубов (а контрактная цена была 290 по знаменитому тимошенковскому договору), прошло. Теперь Европа берет российский газ за 220 долларов, а Украине его согласны продать за 205. Причем цена на газ все дороже, что связано с повышением цен на нефть».
Журналист отмечает, что остается нерешенным вопрос закупок газа на этот сезон. «Многие аналитики гадают, будет ли Украина сокращать потребление и останавливать занятия в школах, будет ли закупать у России или будет отбирать резервный газ из хранилищ, что неминуемо приведет к новым скандалам и раздражению Брюсселя? Мне кажется даже у украинских чиновников пока нет общего понимания, а только надежда на обычный авось - зима будет теплее обычной. Все-таки глобальное потепление». В то же время, еще рано полагать, что план России сработает, и она к 2019 году полностью перейдет на поставки газа в обход Украины – «Северный поток-2» и «Южный поток» еще нужно построить и запустить, а с этим уже начались проблемы.