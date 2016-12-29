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В АП назвали страну, из-за которой Украине не дают «безвиза»

В АП назвали страну, из-за которой Украине не дают «безвиза»
По информации замглавы АП Константина Елисеева, решение Евросоюза отложить принятие решения об отмене виз для украинских граждан вызвано позицией некоторых стран-членов данного геополитического объединения, передает replyua.net. Чиновник отметил, что для части стран ЕС пересечение психологического барьера в сфере либерализации визового режима с одной из наибольших в Европе стран. В данном случае, продолжил Елисеев, речь идет только о Франции. И хотя в Париже такие заявления воспринимают с большой чувствительностью, этот факт должен быть признан. Заместитель руководителя Администрации главы государства выразил надежду, что французская сторона не затянет процедуры технического характера до апреля 2017 года, когда в этой стране состоятся выборы президента.

В то же время, Константин Елисеев заявил о том, что именно в следующем году произойдет такая долгожданная визовая либерализация между Киевом и Брюсселем. Хотя чиновник уверен, что говорить об определенном времени, когда это произойдет, преждевременно, так как оптимисты могут этим быть дезориентированы, а пессимисты получить новую «пищу».
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