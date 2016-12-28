валюта
СпецтемаСБУ: в Киеве задержан ТОП-спонсор боевиков «ДНР»

Уряд сприяє бізнесу Порошенка

Уряд сприяє бізнесу Порошенка
Кабмін збирається видати дозвіл заводу «Ленінська кузня» для експортування та імпортування товарів військового призначення. Таку пропозицію уряд планує розглянути під час чергового засідання, яке має відбутися 28-го грудня, у середу, передає replyua.net.

Відповідно до проекту постанови Кабінету міністрів України, пропонується надати право підприємству на експорт товарів військового призначення власного виробництва та закупівлю товарів іноземного виробництва з метою власного виробництва до червня 2018 року. ПАТ «Ленінська кузня» має декілька напрямків виробництва, головним з яких являється будівництво танкерів-хімовозів, контейнеровозів, морозильних траулерів для риболовства та суден спеціального призначення. Крім того завод займається ремонтом та обслуговуванням різноманітних кораблів та човнів.

Головним власником акцій компанії на сьогоднішній день являється ПАТ «Недиверсифікований корпоративний інвестфонд «Прайм Ессетс Капітал», раніше відомий як фонд Петра Порошенка. Як відомо, Порошенко з 2014 року обіймає посаду президента України, але при цьому до сьогоднішнього дня не виконав свої обіцянки щодо продажу свого бізнесу.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Расшифровка самописца Ту-154: «Командир, мы падаем!»
Важное за сутки
28 дек 2016
25268

В Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

Российский экономический эксперт Михаил Хазин, ранее занимающий должность чиновника в администрации российского президента, озвучил свое мнение касаемо возможных вариантов для будущего Украины,

27 дек 2016
16244

Блогер: останні кілька днів візити на сторінки терористів Донбасу дуже радують

Блогер Олександр Коваленко підсумував результати моніторингу сторінок в соціальних мережах представників терористичного угруповання «ЛНР», - про це повідомляє replyua.net з посиланням на сторінку

27 дек 2016
8953

Російський науковець-геолог: будівництво Керченського мосту неможливе

Член Російської академії наук Юрій Медовар в інтерв’ю журналістам пояснив чому розрекламоване російськими ЗМІ будівництво мосту через Керченську протоку не має під собою реальних перспектив, - про це

Последние новости

Евгений Магда о презентации общественного движения «РУНА»: Кукловоды Савченко поспешили и могут «обнулить» ее рейтинг окончательно

Надежная защита вашего автомобиля от угона

Эксперты: для чего России нужно признание Революции Достоинства «госпереворотом»

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: без загиблих та поранених

На Львовщине скончались из-за ОРВИ женщина и ребенок

Уряд сприяє бізнесу Порошенка

В некоторых областях Украины сегодня резко изменится погода

Коханивський: Украинцы, не будьте легкомысленными! Россия реализовывает план по уничтожению Украины уже 300 лет!

Українців попереджають про небезпеку через сильні вітри

Нардеп: В России решили, что мало травить собственных граждан «стекломоем», они теперь травят европейцев

Пропагандистское агентство Regnum подает в суд на Захарову за клевету

Коли зустрінуться Порошенко і Трамп? - АП

Журналист: К национализации начали готовить сразу три банка

Знайдено другий самописець літака Ту-154

Как выбрать главный деликатес новогоднего стола?

Трамп добьет Россию экономическими санкциями – СМИ

Сазонов: Москва предсказуемо похоронила Минск и в ход опять пошла артиллерия

У Черкасах будують смертельно-небезпечний ТРЦ

ГСЧС переходит на усиленный режим работы из-за праздников

Эксперт дал интересное пояснение землетрясению в Украине

 Новости за день