Уряд сприяє бізнесу Порошенка

Кабмін збирається видати дозвіл заводу «Ленінська кузня» для експортування та імпортування товарів військового призначення. Таку пропозицію уряд планує розглянути під час чергового засідання, яке має відбутися 28-го грудня, у середу, передає replyua.net.
Відповідно до проекту постанови Кабінету міністрів України, пропонується надати право підприємству на експорт товарів військового призначення власного виробництва та закупівлю товарів іноземного виробництва з метою власного виробництва до червня 2018 року. ПАТ «Ленінська кузня» має декілька напрямків виробництва, головним з яких являється будівництво танкерів-хімовозів, контейнеровозів, морозильних траулерів для риболовства та суден спеціального призначення. Крім того завод займається ремонтом та обслуговуванням різноманітних кораблів та човнів.
Головним власником акцій компанії на сьогоднішній день являється ПАТ «Недиверсифікований корпоративний інвестфонд «Прайм Ессетс Капітал», раніше відомий як фонд Петра Порошенка. Як відомо, Порошенко з 2014 року обіймає посаду президента України, але при цьому до сьогоднішнього дня не виконав свої обіцянки щодо продажу свого бізнесу.