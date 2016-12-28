Политическая деятельность внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко носит открыто антиукраинский характер, разрушающий, подобно торпеде, единую позицию украинского государства по отношению к Российской Федерации как к агрессивному государству. Как передает replyua.net, соответствующая точка зрения в эфире канала «112.Украина» была озвучена бывшим представителем Украины на переговорах в Минске Романом Бессмертным. Он назвал основной минус в деятельности бывшей украинской летчицы, который заключается в предоставлении поводов для информационных атак как в самой Украине, так и в европейских странах.
Помимо этого, Бессмертный достаточно негативно оценил ажиотаж в прессе и на телевидении касаемо персоны Надежды Савченко. В ответ на вопрос о том, следует ли Надежду Савченко интегрировать в новостные сюжеты, Роман Бессмертный заявил, что в данном случае необходимым является проведение спецоперации. «Если бы я мог, то до такой степени задрал о ней информацию, что всех просто начало тошнить. И от самого только слова «Савченко» всех бы начало просто отвращать», - заявил политик.