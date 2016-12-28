В «Самопомощи» раскрыли план Путина по уничтожению Украины

Лидер парламентской фракции «Самопомич» Олег Березюк в интервью журналистам рассказал, что в Кремле сильно заинтересованы в проведении в Украине досрочных выборов в ВР, поскольку после них перспектива существования украинского независимого государства будет сведена на нет, передает replya.net. По словам Березюка, российская власть максимально добивается, чтобы в Украине состоялись выборы, так как их результатом станет безвластие, оголтелый популизм, что минимизирует перспективу существования этой страны. «В предвыборный период в Украине в значительной мере активизируется работа олигархических схем, так как их никто не контролирует. Можно сказать, что в период избирательных кампаний начинается период безвластия. Сейчас нечто подобное наблюдается в США, да и в Германии тоже в скором времени состоятся выборы», - рассказал депутат.
Олег Березюк считает, что если выборы провести именно сейчас, никакая другая власть не придет. К тому же, глава «Самоапомочи» настаивает на необходимости внесения изменений в законодательство, чтобы выборы в парламент проводились с открытыми списками, а не так, как во времена президентства Виктора Януковича.