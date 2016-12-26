В ГПУ сообщили, когда в суд будет передано дело Януковича

ГПУ намерена передать на рассмотрение суда дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича спустя два месяца. Как передает replyua.net, такую информацию на судебном заседании сообщил прокурор Генпрокуратуры Руслан Кравченко. Он рассказал, что около двух месяцев времени будет достаточно, если сегодня поступит решение судьей о возможности провести досудебное расследование в заочной форме. Кравченко считает, что при таком раскладе сил рассмотрение дела относительно госизмены будет рассмотрено по сути. Прокурор также напомнил о пребывании Януковича в государственном розыске и о том, что, по убеждению ГПУ, он пытается избежать следствия.
К тому же, в столичном Печерском суде отказали бывшему украинскому президенту в проведении допроса в режиме видео, так как считают, что какие-либо основания для его проведения отсутствуют. Суд убежден в том, что права Януковича на защиту никто не нарушал, как об этом утверждали адвокаты, поскольку участие его защитников в судах не сопровождается какими-либо препятствиями. Отметим, что недавно руководитель ГПУ Юрий Луценко рассказал о достигнутом серьезном успехе по делу бывшего президента.