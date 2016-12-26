Пономарь: разве это - не солдат врага?

Олег Пономарь на своей станице в Фейсбуке прокомментировал реакцию пользователей социальных сетей на гибель в авиакатастрофе Ту-154 российского общественного деятеля, активистки, известной как «Доктор Лиза», - передает replyua.net.
Пономарь сообщает: «Для тех, кто страдает по «доброму доктору», напоминаю, что говорила эта женщина в 2014 году». Далее на его странице опубликована статья 2014 года, в которой содержатся несколько известных высказываний общественного деятеля. В частности, женщина рассказывает о том, что из охваченной войной Восточной Украины наблюдается огромный наплыв больных и раненных детей, которым в России просто не успевают оказывать медицинскую помощь. Она пишет: «Мешает отсутствие гуманитарного коридора, отсутствие договоренностей четких. У меня ощущение, что никто не хочет его создавать, ведь разговоры об этом идут еще с апреля месяца, когда начались первые перестрелки».
Пономарь отмечает: «И разве это – не солдат врага?» Как сообщалось ранее, Виталий Портников также отметил, что скорбеть по тем, кто прославляет страну, которая убивает украинских военных и распространяет лживую пропаганду, украинцы не станут.