Олешко: «улюблена людина» Лещенка назвала українців «ушльопками» через російський Ту-154

Блогер Мирослав Олешко коментує реакцію деяких культурних та громадських діячів на катастрофу російського літака Ту-154, - про це інформує replyua.net з посиланням на Фейсбук експерта.
Так, співмешканка депутата Сергія Лещенка Анастасія Топольська на своїй сторінці в Фейсбук засудила українців – мовляв, вони радіють падінню літака з російськими військовими. Відтак, «улюблена людина» Лещенка назвала українців «малодушними ушльопками» і «дрібними примітивними тварюками». За її словами, в українців «зовсім поїхав дах», тому їм треба «заховатись в нірку» - або ж почитати Біблію.
Коментуючи цей допис, Олешко зауважив, що ці слова викликали у нього неймовірне бажання: аби Сергій Лещенко продав свою скандальну квартиру, походження грошей на яку він так чесно і не пояснив, взяв свою коханку і переїхав до Росії. Там на нього чекає чудове робоче місце – в партії Володимира Жириновського ЛДПР. З огляду на те, що його майбутня дружина вважає українців «ушльопками», це стане найкращим виходом, - підсумовує блогер. Нагадаємо, сьогодні зранку поблизу Сочі потерпів катастрофу літак з російськими військовими і артистами, які летіли розважати російський збройний контингент у Сирії.