Заявления Саакашвили не стоит воспринимать серьезно – Народный фронт

В интервью телеканалу ZIK народный депутат от «Народного фронта» Александр Дроздик заявил, что все громкие заявления, звучащие от экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили не стоит воспринимать с серьезностью, предает replyua.net. По словам парламентария, якобы «сенсационные» утверждения о том, что в морских портах присутствуют люди, представляющие окружение экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка, - это такие же лживые и глупые заявления, подобно всему, что говорит Саакашвили. Таким образом, ему вовсе не стоит доверять.
«Уже после ухода из своей должности Саакашвили заявил, что принимал непосредственное участие в кампании, целью которой была дискредитация Яценюка и членов его команды. Более того, бывший президент Грузии рассказал, что поступал именно таким образом после поступившей соответствующей просьбы. Скоро мы узнаем, кто стоит за подобными заявлениями политика на телеканалах. Вначале Саакашвили старается угодить своим хозяевам, а уже затем в этом признается», - рассказал Дроздик. По его убеждению, подобное поведение бывшего губернатора имеет много общего с политической проституцией.