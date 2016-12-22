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Нусс: Тимошенко может не сомневаться - украинцы не забудут

Нусс: Тимошенко может не сомневаться - украинцы не забудут
Павел Нусс прокомментировал на своей странице в Фейсбуке предложение Олега Ляшко переименовать партию «Батькивщина» в «Родина». По мнению блогера, основания для такого переименования назрели еще в 2014 году, когда Юлия Тимошенко всячески препятствовала военному отражению российской агрессии в Крыму, используя весь свой политический потенциал и влияние на временную, переходную власть, - передает replyua.net.

Нусс подчеркивает: «Такие «предложения» звучат уже давно, и от меня, и от моих коллег еще с 2014 года». Блогер сообщает, что дело не только в действиях Тимошенко во время российской агрессии в Крыму, но и в том, что во время президентской гонки того же 2014 к нам регулярно поступала информация о том, что Тимошенко и Ко консультируются с российскими властями и их политтехнологами относительно предвыборной стратегии и тактики.

Нусс напоминает о том, что ранее в СМИ сообщалось о тайных визитках Тимошенко в Кремль вначале марта 2014 года. Он пишет: «Уже тогда гарантировано можно было говорить о том, что «Батькивщина» и Тимошенко кардинально пересмотрели партийную доктрину, сменив курс на откровенное лобби политических интересов Кремля и Российской Федерации. Вот тогда и прозвучали, так сказать, предложения переименовать партию ЮВТ в «Родина», тем более, учитывая защиту Юлии Владимировны интересов преследуемого Януковичем сепаратиста и лидера партии «Родина» Игоря Маркова». Нусс подчеркивает: «Эту информацию стоит помнить, дабы одурманенные фальшивыми речами Тимошенко украинцы не забывали, какую ответственность перед страной они берут на себя, выбирая ее и ее друзей с «Оппозиционного блока», с которыми Тимошенко, наверняка, возобновила переговоры о создании «ширки» для попытки реванша.
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