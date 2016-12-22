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ВР проголосовала за исключение Надежды Савченко из делегации Украины в ПАСЕ

ВР проголосовала за исключение Надежды Савченко из делегации Украины в ПАСЕ
Во время сегодняшнего заседания парламента большая часть народных депутатов Украины поддержали исключение своей коллеги Надежды Савченко из состава делегации Украины в ПАСЕ, передает replyua.net. По информации «Интерфакс-Украина», 237 депутатов лишили Савченко возможность представлять свою страну в Ассамблее. При этом народные избранники голосовали за исключение одного из пунктов постановлений 2015 года, в соответствии с которым было дано разрешение на избрание Надежды Савченко членом постоянной украинской делегации в ПАСЕ.

Как известно, недавно депутаты парламентской фракции «Батькивщина» приняли решение исключить из состава своей партии нардепа Надежду Савченко. В сообщении политической силы сказано, что у бывшей украинской летчицы и партии «Батькивщина» не совпадают политические принципы. Как известно, в БЮТ категорические не поддерживают переговорный процесс с самопровозглашенными властями непризнанных республик, выступают против амнистии всех, кто причастен к убийству мирных жителей оккупированных территорий. При этом Савченко заявляла, что позиция украинского государства не определена в достаточной мере и не доказана по использованию именно таких терминов.
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