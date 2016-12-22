В МИД Украины не исключают введение виз для российских граждан

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин в интервью телеканалу «1+1» допустил, что между Киевом и Москвой может быть введен визовый режим, передает replyua.net. По словам дипломата, в связи с состоянием гибридной войны Украины с соседним государством осуществление контроля всех граждан, которые оттуда выезжают, имеет крайне важное значение.
Кроме того, главный дипломат Украины подчеркнул, что на российской территории постоянно проживает немало украинских граждан, в связи с чем введение Киевом визового режима с Россией, последняя может организовать различные провокации. Эту ситуацию хорошо понимают работники дипломатических ведомств, в связи с чем они продумывают различные варианты и спустя некоторое время могут представить свои предложения, каким образом лучше всего контролировать граждан, которые выезжают из России. Помимо этого, в конце своего интервью глава МИД Украины назвал визовый режим отношениями между странами.
Отметим, что представители Кремля проявили достаточно бурную реакцию на поступившее ранее предложение спикера ВР Андрея Парубия относительно введения для российских граждан виз.