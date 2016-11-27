Блогер про Саакашвілі: агресивний егоїстичний балабол

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Блогер Mason Lemberg поділився міркуваннями щодо майбутнього нового політичного проекту колишнього очільника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, - про це replyua.net інформує, послуговуючись дописом експерта в Фейсбук.За словами блогера, якщо позбавитись різноманітної маячні та інформаційного шуму навколо фігури Саакашвілі, у сухому залишку ми отримаємо доволі неприємне видовище. По-перше, «герой» цієї трагікомедії – агресивний егоїстичний балабол, який зовсім втратив зв'язок з реальністю. На фоні радників, які не здатні ні на що, крім співу дифірамб на честь свого лідера, це є дуже небезпечною рисою. По-друге, Саакашвілі показав повну нездатність до політичних союзів через свої невдячність та непрогнозованість. Ніхто в українському політикумі не захоче мати нічого спільного з людиною, яка після того, як їй надали чималу послугу, відразу ж виливає на свого партнера тони самотужки придуманого бруду.Крім того, неадекватні заяви є сигналом і для Заходу теж, який, щоб там не говорили російські пропагандисти, не хоче бачити Україну зруйнованою. Більше того, відтепер партійному проекту Саакашвілі буде досить важко знайти спонсора. Крім того, пара дрібних деталей: відсутність адекватної команди, відкрита співпраця з українофобами, наявність могутніх конкурентів та явно корупційний спосіб життя – не дають Саакашвілі жодного шансу на реальну політичну кар’єру в Україні.