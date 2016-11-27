валюта
СпецтемаСазонов: отличная пятничная новость для Украины, которую не испортит даже Янукович

Пономарь: я намагався уникати цієї теми, але далі мовчати не можна

Пономарь: я намагався уникати цієї теми, але далі мовчати не можна
Політичний оглядач Олег Пономарь на своїй сторінці в Фейсбук дав свої оцінки новому партійному проекту екс-губернатора Одеської області Михеїла Саакашвілі та поділився міркуваннями щодо його впливу на українську політику, - про це інформує replyua.net.

Так, Пономарь зазначає, що з точки зору аналітики можна вказати на п’ять незаперечних фактів. По-перше, подобається це комусь чи ні, але Саакашвілі став доконаним фактом української політики і найближчим часом нікуди звідси не подінеться. По-друге, жодний чорний піар не вплине на його партійний проект. Тут все дуже просто – за грузинського екс-президента проголосують ті, кого він переконає. По-третє, електорат популістів тепер надовго закріпився за Саакашвілі, тож їм доведеться шукати нові аргументи для того, щоб привабити виборців.

Крім того, аналізуючи вплив Саакашвілі, варто пам’ятати, що зараз як в Білому домі, так і в Конгресі будуть керувати республіканці, які прихильно ставляться до цього політика. І, врешті-решт, вимога екс-губернатора провести позачергові вибори якнайскоріше буде підганяти владу працювати більш ефективно, адже єдиним аргументом проти нового голосування є дієвість чинного парламенту. От і думайте, чи вигідно це для країни, - зауважує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Боец АТО открыто обвинил Савченко в смерти солдат
Важное за сутки
27 ноя 2016
14926

Эксперт: это начинает сбываться

Миллионы сторонников кандидата в президенты США Хиллари Клинтон с нетерпением ждали одного события, и, судя по всему, оно начинает происходить. Как передает replyua.net, об этом в блоге на

Последние новости

У Росії заборонили євреїв

Манн: дивлюсь на Саакашвілі і не знаю – сміятись чи плакати

Украинские моряки задержаны в акватории Греции

Пономарь: я намагався уникати цієї теми, але далі мовчати не можна

В Беларуси хотят запретить «георгиевские ленточки» маршрутках

Майже 200 тисяч качок виріжуть в Нідерландах

Швейцарці проводять черговий референдум

Російська зброя за ціною нижче собівартості та інші «подарунки» Путіна світу – блогер

В Крыму подорожали продукты

Блогер: адреси терористів вже відомі, і скоро за ними приїдуть озброєні люди

Атаковано здание саммита ОБСЕ

Топ-5 владельцев оффшоров в Верховной Раде

Ломаченко бросили новый вызов

Будет несладко: Азаров угрожает вернуться в Украину

Рибери остается в «Баварии» до 2018 года

Почтовую площадь откроют в мае 2017, – Кличко

Стрелков: Россия близится к развалу

В Торецке задержан боевик «ДНР»

В Одессе сгорела новостройка

Допросу Януковича – быть!

 Новости за день