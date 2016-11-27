Пономарь: я намагався уникати цієї теми, але далі мовчати не можна



Політичний оглядач



Так, Пономарь зазначає, що з точки зору аналітики можна вказати на п’ять незаперечних фактів. По-перше, подобається це комусь чи ні, але Саакашвілі став доконаним фактом української політики і найближчим часом нікуди звідси не подінеться. По-друге, жодний чорний піар не вплине на його партійний проект. Тут все дуже просто – за грузинського екс-президента проголосують ті, кого він переконає. По-третє, електорат популістів тепер надовго закріпився за Саакашвілі, тож їм доведеться шукати нові аргументи для того, щоб привабити виборців.



Крім того, аналізуючи вплив Саакашвілі, варто пам’ятати, що зараз як в Білому домі, так і в Конгресі будуть керувати республіканці, які прихильно ставляться до цього політика. І, врешті-решт, вимога екс-губернатора провести позачергові вибори якнайскоріше буде підганяти владу працювати більш ефективно, адже єдиним аргументом проти нового голосування є дієвість чинного парламенту. От і думайте, чи вигідно це для країни, - зауважує блогер.

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Горячая тема: Боец АТО открыто обвинил Савченко в смерти солдат Політичний оглядач Олег Пономарь на своїй сторінці в Фейсбук дав свої оцінки новому партійному проекту екс-губернатора Одеської області Михеїла Саакашвілі та поділився міркуваннями щодо його впливу на українську політику, - про це інформує replyua.net Так, Пономарь зазначає, що з точки зору аналітики можна вказати на п’ять незаперечних фактів. По-перше, подобається це комусь чи ні, але Саакашвілі став доконаним фактом української політики і найближчим часом нікуди звідси не подінеться. По-друге, жодний чорний піар не вплине на його партійний проект. Тут все дуже просто – за грузинського екс-президента проголосують ті, кого він переконає. По-третє, електорат популістів тепер надовго закріпився за Саакашвілі, тож їм доведеться шукати нові аргументи для того, щоб привабити виборців.Крім того, аналізуючи вплив Саакашвілі, варто пам’ятати, що зараз як в Білому домі, так і в Конгресі будуть керувати республіканці, які прихильно ставляться до цього політика. І, врешті-решт, вимога екс-губернатора провести позачергові вибори якнайскоріше буде підганяти владу працювати більш ефективно, адже єдиним аргументом проти нового голосування є дієвість чинного парламенту. От і думайте, чи вигідно це для країни, - зауважує блогер.