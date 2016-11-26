Анна Герман рассказала о боли, которую ей причинил Янукович

Одна из самых близких соратниц экс-президента Украины Виктора Януковича Анна Герман в интервью с украинскими журналистами заявила, что вчерашняя пресс-конференция сбежавшего президента стала для нее большой болью, передает replyua.net. В то же время, Герман, в свое время занимающая должность пресс-секретаря Януковича, сообщила, что бывший глава государства в очередной раз «противопоставил себя Украине». Помимо этого, Анна Герман рассказала о том, что в период акций протеста на Майдане Янукович в своем кабинете сделал заявление, вызвавшее у нее реальный шок.
В своем комментарии скандального выступления Януковича, в котором он прибег к «показал себя одной стороной, а Украину представил в качестве абсолютно противоположной стороны конфликта, Анна Герман заявила, что так ее бывший шеф решил отделить себя от всего народа. Вместе с тем, она уверена, что в данном случае речь может идти только об «обмолвке и случайности». По мнению Герман, для Януковича является недопустимым такое пояснение географии, так как экс-президент не должен себя противопоставлять всей стране. Слышать такие слова, отметила Анна Герман, было настоящей болью. К тому же, бегство экс-президента в Россию стало для нее настоящим шоком.