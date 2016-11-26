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Савченко заявила о новом Майдане

Савченко заявила о новом Майдане
В эфире «Шустер Live» Надежда Савченко заявила о том, что, если понадобится, она опять выйдет на баррикады и будет протестовать, но на этот раз уже против нынешней власти, информирует replyua.net.

Также нардеп от Батькивщины подчеркнула, что в Украине скоро появится новая политическая сила. По ее словам, она создает «Народный Рух Украины», после чего «заведет партию в Раду», однако сама не станет выходить из фракции Батькивщина. «Майдан смог нам дать только время на победу, и мы это обязательно закончим – победим и над своими, и над чужими врагами. Раньше на меня смотрели с надеждой, а потом начали кидать камни. Сначала меня хотели купить разные партии, чтобы я открывала рот и выкрикивала их лозунги. Я уже несколько месяцев продолжаю держать удар и не буду отказываться от своих слов», заявила Савченко.

Нардеп также отметила, что нужно менять не власть, а всю систему, поскольку в ней стало невозможно работать, и всех трусливых баранов надо прогонять в стойло. «Я не собираюсь стать частью какой-то партии, я собираюсь стать независимым политиком. Я открою свой фонд, и доверие может выражаться в этом фонде», подчеркнула нардеп.
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