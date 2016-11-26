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«Що гірше, то краще»: політолог розвінчав низку маніпуляцій Тимошенко

«Що гірше, то краще»: політолог розвінчав низку маніпуляцій Тимошенко
Політолог Євген Магда розвінчав низку маніпулятивних заяв, зроблених «Батьківщиною» і пояснив, чого хоче таким чином домогтись Тимошенко, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації ресурсу Site.ua.

Так, політолог нагадує, що тиждень тому в Україні вирував «Майдан обманутих вкладників». Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко з радістю його підтримала у кулуарах парламенту, проте свою причетність до організації мітингу не тільки рішуче заперечила, а і звинуватила в усьому владу. Лідер «Батьківщини» публічно пожаліла «нещасних вкладників», для яких «влада нічого не робить», але й словом не обмовилась про новий закон, який захищає права таких людей. Відтак, політична сила перейшла до іншого аспекту свого плану – критики Валерії Гонтаревої, очільниці Національного банку. Основною «тягловою силою» цієї піар-акції виявився колишній олігарх Сергій Тарута, який оперував повністю маніпулятивним «опитуванням громадської думки». Потім прозвучали заяви, що Порошенко спільно з Гонтаревою хочуть вивести закордон триста п’ятдесят мільярдів доларів. Зауважувати, що вивести таку суму, не ставши об’єктом пильної уваги Міжнародної організації фінансового моніторингу, неможливо, Тимошенко не стала.

Відтак, у коаліції з колишніми регіоналами – власниками обленерго та вугільних шахт, Тимошенко осідлала улюбленого «коника» - «злочинні тарифи». Проте, спроби закуповувати газ напряму в «Газпрому» знищить позиції нашої держави у Стокгольмському арбітражі, де «ціна питання» становить тридцять мільярдів. Відмова від схеми «Роттердам +» практично поховає внутрішній видобуток і буде стимулювати закупівлю а ОРДЛО. Тим не менш, всі ці наслідки не цікавлять Тимошенко – вона живе за принципом «що гірше, то краще». Лише довівши населення до межі соціального вибуху, політик може розраховувати на зростання своєї електоральної бази. І потім, з огляду на ті союзи, які Тимошенко уклала зараз, ми побачимо нову «ширку» - з колишніми регіоналами та Медвечуком.
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