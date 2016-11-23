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Тимошенко рассказала, кто должен стоять у власти в Украине

Тимошенко рассказала, кто должен стоять у власти в Украине
На пресс-конференции Юлия Тимошенко, лидер Батькивщины, обвинила главу Нацбанка Валерию Гонтареву в обнищании украинцев и в экономическом кризисе, а также отметила, что располагает пошаговым планом, который поможет вывести благосостояние украинцев на более высокий уровень, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.

«Все эти иностранные реформаторы, пришедшие ранее в Украину, сейчас покинули власть, потому как везде коррупция и никаких реформ. В Батькивщине считают, что у власти должны стоять только украинцы – граждане, которые родились, живут и работают в Украине. Приглашать кого-то извне, как показывает практика, непродуктивно», заявила Тимошенко. По ее словам, Батькивщина уже подготовила кадровые резервы, которые помогут объединить интеллектуалов и патриотов нашей страны.

«У нас имеется четкий план возрождения, с помощью которого можно поднять уровень жизни украинцев. С помощью него также можно получить новое качество управления государством. А финансовый и экономический крах, который наблюдается последние годы, имеет свое авторство – в лице Гонтаревой», считает лидер Батькивщины.
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