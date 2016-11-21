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Меркель сообщила Порошенко, когда заработает безвизовый режим

Меркель сообщила Порошенко, когда заработает безвизовый режим
Украина получит безвизовый режим со странами Европейского Союза сразу после того, как будет согласован так называемый механизм приостановления. Как сообщает replyua.net, об этом в разговоре с украинским президентом Петром Порошенко заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.

Среди прочих тем телефонного разговора лидеров Украины и Германии стала реализация Минских соглашений. Порошенко и Меркель пришли к единому мнению, что на Донбассе ухудшилась ситуация, поэтому особый акцент был сделан на том, что пророссийские террористы должны соблюдать режим тишины. Между собеседниками была достигнута договоренность о проведении в последних числах ноября встречи глав МИИД стран «нормандской четверки».

В свою очередь, немецкий канцлер сообщила результаты состоявшейся 18 ноября встречи лидеров стран-членов ЕС с американским лидером Бараком Обамой. Меркель подтвердила, что до тех пор, пока Москва не выполнит Минские соглашения, санкции будут сохранены. Еще собеседники обсудили вопросы безопасности в энергетическом секторе и процесс подготовки к саммиту ЕС, который состоится в Брюсселе чрез три дня.
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