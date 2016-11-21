Меркель сообщила Порошенко, когда заработает безвизовый режим

Украина получит безвизовый режим со странами Европейского Союза сразу после того, как будет согласован так называемый механизм приостановления. Как сообщает replyua.net, об этом в разговоре с украинским президентом Петром Порошенко заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.
Среди прочих тем телефонного разговора лидеров Украины и Германии стала реализация Минских соглашений. Порошенко и Меркель пришли к единому мнению, что на Донбассе ухудшилась ситуация, поэтому особый акцент был сделан на том, что пророссийские террористы должны соблюдать режим тишины. Между собеседниками была достигнута договоренность о проведении в последних числах ноября встречи глав МИИД стран «нормандской четверки».
В свою очередь, немецкий канцлер сообщила результаты состоявшейся 18 ноября встречи лидеров стран-членов ЕС с американским лидером Бараком Обамой. Меркель подтвердила, что до тех пор, пока Москва не выполнит Минские соглашения, санкции будут сохранены. Еще собеседники обсудили вопросы безопасности в энергетическом секторе и процесс подготовки к саммиту ЕС, который состоится в Брюсселе чрез три дня.
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