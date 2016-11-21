валюта
СпецтемаПортников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

Чому Порошенко не ввів військовий стан?

Чому Порошенко не ввів військовий стан?
Президент України Петро Порошенко пояснив своє небажання вводити країну в військовий стан два роки тому. Він каже, що хотів зберегти систему стримувань та противаг у владі. Про це він розповів під час свого виступу з нагоди 3-ї річниці початку подій «Революції гідності», передає replyua.net.

«Революція гідності» повернула Україну до нормальної парламентсько-президентської системи правління в Україні. Наша політика стала більш сучасною та більш демократичнішою. Ми запровадили декілька важливих реформ, в тому числі запустили в роботу систему електронного декларування статків чиновників», - розповів президент. В той самий час Порошенко відзначив, що за ці три роки Україні вдалося провести три чесні передвиборні кампанії.

«Проте є такі, що вважають необхідним проводити вибори ще частіше. Але я не пішов на поводу – я не запровадив військовий стан», - зазначив він. «Таке б рішення суттєво підвищило б повноваження глави держави в ролі головнокомандувача ЗСУ. Проте я думав не про себе… Я думав про майбутнє України. Мені не потрібно було захоплювати владу чи ще щось. Ми хотіли і ми рухаємося до Європейських цінностей та до незалежності від сусіда-агресора», - наголосив Порошенко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ходорковский объяснил Муждабаеву, кому принадлежит Крым
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки

Последние новости

Чому Порошенко не ввів військовий стан?

Кирило зробив скандальну заяву щодо УПЦ

Некоторые страны ЕС должны учиться в Украины реформам – Порошенко

Новини з зони АТО за минулу добу (20.11.16)

ЄС може повчитися в України - президент

Россия развернула в Калининградской области РЗК С-400

Порошенко вручив ще кілька нагород за значні вклади в незалежність України

Порошенко розповів, куди Росія "спустила" власну демократію

Китай заявил о готовности принять Турцию в Шанхайскую организацию сотрудничества

У Міноборони відреагували на "чергову серію ФСБ "про диверсантів"

Глава Минфина Украины считает, что для Украины некритично получение транша МВФ

Батько патріарха РПЦ Кирила ймовірно хрестив Путіна

Путин сделал хитрый ход, подставив премьер-министра Японии

В Крыму арестовали еще двух украинских «диверсантов»

Україна не має гострої потреби в траншу від МВФ - міністр фінансів

Государственный переворот в Черногории пытались совершить те же лица, что принимали участие в оккупации Крыма

Терористи розмістили САУ між житловими будинками Макіївки - ЗМІ

Игорь Эйдман: Путин использует Крым как главную козырную карту в борьбе за власть

У Криму "намалювали" ще двох "українських диверсантів"

Средний класс в России беднеет, но подработку не ищет - социологи

 Новости за день