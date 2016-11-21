Чому Порошенко не ввів військовий стан?

Президент України Петро Порошенко пояснив своє небажання вводити країну в військовий стан два роки тому. Він каже, що хотів зберегти систему стримувань та противаг у владі. Про це він розповів під час свого виступу з нагоди 3-ї річниці початку подій «Революції гідності», передає replyua.net.
«Революція гідності» повернула Україну до нормальної парламентсько-президентської системи правління в Україні. Наша політика стала більш сучасною та більш демократичнішою. Ми запровадили декілька важливих реформ, в тому числі запустили в роботу систему електронного декларування статків чиновників», - розповів президент. В той самий час Порошенко відзначив, що за ці три роки Україні вдалося провести три чесні передвиборні кампанії.
«Проте є такі, що вважають необхідним проводити вибори ще частіше. Але я не пішов на поводу – я не запровадив військовий стан», - зазначив він. «Таке б рішення суттєво підвищило б повноваження глави держави в ролі головнокомандувача ЗСУ. Проте я думав не про себе… Я думав про майбутнє України. Мені не потрібно було захоплювати владу чи ще щось. Ми хотіли і ми рухаємося до Європейських цінностей та до незалежності від сусіда-агресора», - наголосив Порошенко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Ходорковский объяснил Муждабаеву, кому принадлежит Крым