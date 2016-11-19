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Черговий скандал: відомий український виробник напоїв не може визначитись чий Крим

Черговий скандал: відомий український виробник напоїв не може визначитись чий Крим
Не встигли ще користувачі забути скандали з виробниками напоїв Coca-Cola і Pepsi, які на інтерактивних картах, оприлюднених на власний сайтах, зображали окупований Кримський півострів як частину Російської Федерації, подібним чином осоромився ще один виробник, - про це інформує replyua.net.

Так, користувач Олександр Чернов у своєму дописі в Фейсбук поділився фото, зробленим в окупованому терористами Донецьку. На ньому зображено етикетку напою «Живчик», який випускає відома українська фірма «Оболонь». В якості виробника там вказано «Севастопольський завод напоїв», розташований, на думку компанії в місті Севастополь, Російська Федерація (!). Користувач відверто обурений таким повідомленням. Він запитує, про що тут йдеться – бардак у мізках горе-виробників чи в їх ліцензіях? Чернов наголошує, що, на жаль, дехто вважає, що це - «просто бізнес» під час «гібридної війни».

Деякі користувачі погрожують, що звернуться з позовом до суду на виробника, який так зухвало порушує українське законодавство. Інші зауважують, що може йтися про франшизу і київський офіс компанії, ймовірно, не причетний до таких порушень. Решта ж закликають влаштувати бойкот і відмовитись від продукції, яку виробляє «Оболонь». Від самої компанії коментарів поки що не надходило.
Черговий скандал: відомий український виробник напоїв не може визначитись чий Крим

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