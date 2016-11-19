Амбиции Саакашвили: грузин займется большой политикой

После отставки с должности главы Одесской области грузинский политик дал всем понять, что у него большие планы в Украине, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
Неделю назад Саакашвили заявил, что создает свою партию, а также отметил, что будет бороться с существующей политической элитой за смену власти в стране. Также грузинский политик пообещал, что добьется проведения досрочных выборов в парламент. Такие громкие заявления бывшего главы Одесской области свидетельствуют о грандиозных планах, и теоретически Саакашвили даже может баллотироваться на должность президента Украины, если до этого времени его не экстрадируют в Грузию, где Саакашвили ждет тюрьма. Однако, чтобы стать главой Украины, Саакашвили придется прожить в нашей стране не меньше десяти лет, а также выучить украинский язык.
Напомним, что гражданство Украины грузин получил в мае 2015 года, а спустя несколько дней после этого Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Если Саакашвили и останется в Украине, то сможет участвовать в выборах президента не раньше весны 2025 года.
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