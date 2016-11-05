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Единственное министерство, не тронутое люстрацией, - это МВД, - Доник

Единственное министерство, не тронутое люстрацией, - это МВД, - Доник
Украинский блогер Роман Доник прокомментировал гражданские протесты, прошедшие в Харькове и Черкассах в связи с новыми назначениями в Управлениях Национальной полиции Украины в этих областях - об этом передает replyua.net.

Доник пишет: Судя по последним назначениям полиции в Харькове и Черкассах, реформа МВД удалась, а переаттестация – прошла успешно. Но реванш будет. Они остались такими же. И мы им поперек. Передавят со временем. Сейчас еще окрепнут, УБДшников наклепают, чтоб было кому орать «мы воевали» и начнут. Потому что по-другому они ни жить, ни работать не умеют. И не хотят. Или мы их. Если нас, то все что было, то зря. Единственное министерство не тронутое люстрацией это МВД. Единственная система, которая просто перетасовывалась внутри себя. Под нужды министра».

Напоминаем, что в Черкассах вчера прошли громкие протесты против назначения Валерия Лютого начальником полиции в области. Демонстранты подожгли шины у здания и не дали ему в него зайти – они протестуют против назначения на такую должность человека, который ранее выполнял обязанности советника Геннадия Кернеса. Акция была проведена активистами ГО «Автомайдан-Черкасссы» и «Народной самообороной».

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