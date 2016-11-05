Звідки 18 мільйонів у солдата Грачова? Блогер розповів що його найбільше вразило в е-деклараціях

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Блогер під ніком Mason Lemberg поділився на своїй сторінці у Фейсбук враженнями від е-декларування загалом і статками окремих «слуг народу» зокрема. І найбільше його вражають зовсім не депутати, - про це replyua.net інформує з посиланням на допис експерта зі сторінки в Фейсбук.Так, за словами блогера, він чудово знав про палаци, елітні авто та купу готівки, які належать нашим можновладцям – ми їх бачимо щодня, і до опублікування декларацій це не здавалось ні для кого новиною. Крім того, не можна сказати, що його «вразили наповал» мощі, храми, десятки дорогих годинників тощо у деклараціях чиновників – це рівень нашої політичної еліти, який не зріс ні на йоту з часів дев’яностих.Тим не менш, стала вбивчою інформація про трьох «героїв». Перший із них – «вомбат», який навесні 2014 мобільний телефон придбав у кредит, а в декларації за 2015 у нього вже звідкись з’явилось сорок п’ять тисяч доларів готівки. Другий «вомбат» так героїчно бився за Маріуполь, що купив квартиру у Києві в січні 2015 року. І третій – солдат Грачов, який записував звернення до Президента з окопів з криками про те, що вони голі-босі і закликав «скинутись» йому по двадцять гривень на картку, задекларував вісімнадцять мільйонів готівкою. І оце – найбільший цинізм, який тільки можна уявити, - підсумовує блогер.