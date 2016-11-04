Турчинов: Когда говорят, что с Путиным можно договориться, я в это не верю

Александр Турчинов сегодня в интервью LB рассказал о своем видении перспектив решения конфликта между Украиной и Россией, а также реинтеграции оккупированных территорий в состав Украины – об этом сообщает replyua.net.
По словам главы РНБО, Минские соглашения и Берлинские переговоры не внесли ясности в эту ситуацию. Он заявил: «Никаких прогнозов делать нельзя, потому что все зависит от того, как будет вести себя Путин и его приближенные. Для Кремля сильная Украина – это смерть для путинского режима, поэтому он будет изо всех сил пытаться разобщить украинцев и дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Поэтому, я не верю, что с Путиным можно договориться». В то же время, Турчинов добавил, что альтернативу Минским соглашениям нет.
Также Турчинов подчеркнул, что во многом перспективы Украины, учитывая отсутствие альтернативы Минским соглашениям, зависят и от последовательности позиции стран Запада. Политик отметил, что несколько раз Россия пыталась снять с себя санкции; есть те, кто их пытается отменить и в ЕС, но пока они продолжают работать и это – самое важное. Турчинов объяснил, что Запад не готов воевать с РФ, даже понимая, что этому может не быть альтернативы. Глава ОБСЕ отметил, что миссия ОБСЕ в Украине сможет реально работать только тогда, когда Украине удастся восстановить свой контроль над границей.
Горячая тема: Говорухин поставил на место Поклонскую
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter