Поярков: тепер не продавайте голос за 500 гривень, вимагайте мінімум тисячу євро

Громадський активіст і художник Сергій Поярков у своєму блозі на порталі «Обозреватель» прокоментував статки депутатів, «засвічені» в електронних деклараціях, і дав кілька порад українським громадянам, - про це інформує replyua.net.
Так, за словами Пояркова, після публікації декларацій стали абсолютно очевидними деякі речі, про які здогадувались, але не говорили вголос. Можна сказати, що десять-п'ятнадцять відсотків депутатів чесно задекларували своє майно. Але ж решту – вісімдесят п’ять відсотків – можна поділити на дві групи: перша задекларувала те, чого у них немає, друга ж божиться, що внесене в декларацію – це все, що в них є. Вже потім випливає питання про те, звідки взялися такі кошти. Наприклад, якби Ляшко задекларував мільйон вил, всі б посміялись. Тим не менш, він задекларував мільйон доларів. Звідки в людини, яка й дня не працювала в жодній приватній структурі, такі гроші? Мабуть, це мають встановити компетентні органи.
Відтак художник дав пораду нашим «відповідальним» співгромадянам: відтепер, перш ніж продавати свій голос, зазирніть в декларацію депутата. Складіть собі ціну – мовляв, п’ятсот гривень це мало, давай тисячу євро, - іронізує Поярков.
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