В мережі прокоментували кримінальне провадження щодо Новинського

Користувачі соціальних мереж жваво відгукнулись на новину про те, що Генеральний прокурор Юрій Луценко надіслав до ВР подання про позбавлення недоторканості нардепа Вадима Новинського, - про це інформує replyua.net.
Наприклад, журналіст Євгеній Кузьменко іронічно зазначив з приводу цієї новини, що «на Луценку хреста немає», імовірно маючи на увазі показову побожність нардепа Новинського. Громадський активіст Карл Волох прокоментував подію фразою: «Православний вже гострить лижі». Блогер Катерина Золотарьова зауважила, сподівається на позитивне голосування в Раді, бо прямо зараз Новинський вирішує куди саме буде тікати. У будь-якому разі, ця людина багато зробила для того, аби почалася війна, - підсумовує блогер.
Інші коментатори стоять на схожих позиціях. Так, політолог Тарас Березовець, коментуючи це кримінальне провадження, наголошує, що на фігурантові справи Вадимові Новинському тавра вже ніде ставити. Для того, аби запроторити останнього за грати, достатньо вже факту, що його підприємства причетні до будівництва військових об’єктів в окупованому Криму. «Чекаю вересків про переслідування чесних опозиціонерів», - спрогнозував політолог.
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