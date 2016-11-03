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Коли мінімальна зарплата 3200 змінить розмір субсидії - Кабмін

Коли мінімальна зарплата 3200 змінить розмір субсидії - Кабмін
Збільшення мінімальної заробітної платні до 3 тисяч 200 гривень з початку наступного року вплине на розмір субсидії лише в опалювальному сезоні 2018-2019 років. Про це сьогодні, 3-го листопада, на сторінці в соцмережі Твіттер повідомив прес-центр Кабінету міністрів, інформує replyua.net.

У повідомленні чітко зазначається, що підвищення мінімальної зарплати ніяким чином не відобразиться на розмірі субсидії в поточному на наступному опалювальному сезоні. У Кабміні пояснюють, що розмір субсидій у поточному сезоні відштовхується від зарплат станом на початок опалювального сезону. До уваги беруться також зарплати за 2015 рік. У інформаційному листі наголосили, що в опалювальному сезоні 2017-2018 під час розрахунку розмінів субсидії до уваги будуть братися зарплати на минулий, тобто за 2016 рік.

Таким чином, як переконують в кабінеті міністрів, збільшена мінімальна зарплата з початку наступного року почне впливати на «величину» субсидій лише в сезоні 2018-2019 років. Перед цим віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко також наголошував, що підвищення з/п в 2016 році ніяк не буде впливати на ціни за комунальні послуги в цьому ж сезоні. Як відомо, з 1-го січня наступного року уряд збирається збільшити «мінімалку» до 3200 гривень.

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