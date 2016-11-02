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Блогер дав жорстку відповідь Топольській і Ганапольському

Блогер дав жорстку відповідь Топольській і Ганапольському
Блогер Ігор Бігдан прокоментував останні заяви радіоведучого Матвія Ганапольского та диск-жокея, «улюбленої людини» нардепа Сергія Лещенка Анастасії Топольської, які розкритикували квоти на україномовний контент на радіо, - про це replyua.net інформує з посиланням на особистий блог експерта.

Як наголошує блогер, варто розставити з цього приводу всі крапки над «і». По-перше, ті, хто називає закон про квоти – «дикунським», або бреше, або помиляється. Всі країни ЄС мають законодавство, яке підтримує їх власну культуру і мову. Той, хто стверджує, що Україна такого права не має, по суті посягають на державний суверенітет. По-друге, той, хто розповідає, що це підірве економіку чи знищить радіо, теж помиляється – ми таке вже проходили з україномовним дублюванням фільмів у кінотеатрах: відвідувачів не поменшало, на імідж України в світі ніяк не вплинуло. По-третє, ніхто не займається цілеспрямовано цькуванням Топольської чи Ганапольського, люди просто реагують на їх заяви. При чому, зроблено було ці заяви в стилі «знову хохли якусь дурницю придумали». І по-четверте, якщо когось не задовольняє наше законодавство, тут є два шляхи: або ж обґрунтована критика і участь у законотворчості, на що у обох персонажів не вистачає клепки, або ж «чемодан – вокзал - Росія».

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