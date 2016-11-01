Парубій нагадав результати роботи чинної Ради

Голова Верховної Ради Парубій Андрій просить народних депутатів зібратися з волею та починати результативну і продуктивну роботу. Про це він заявив перед початком голосування за постанову про порядок денний Верховної Ради, вислухавши всі обурення та докори від народних депутатів в бік своїх «заможних» колег стосовно їхніх поданих до НАЗК декларацій, інформує replyua.net.
Парламентарі висловили свій протест щодо підвищення зарплат в той час, як статки деяких із них «дозволяють їм не працювати протягом 300 років». Парубій на це відреагував: «Ми маємо припинити ці моменти ненависті один до одного. Потрібно зупинити само дискредитацію, адже це впливає на репутацію та діяльність парламенту». В той самий час він нагадав, що ВРУ прийняла всі необхідні антикорупційні закони, створила необхідні антикорупційні органи (САП та НАБУ – ред.), запровадила в роботу систему електронного декларування. «На сьогоднішній день ми мамо колосальні результати. Чи може комусь на думку в Держдумі РФ прийти ідея про створення антикорупційної системи? Подавати електронні декларації? Чи хтось із вас може собі щось подібне уявити в роботі попередніх влад? Уявити важко», - зазначив Парубій.
Горячая тема: Правозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter