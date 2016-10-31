Розлад у «сім’ї» Лещенка: його «улюблена людина» засуджує закон, за який він проголосував

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Схоже, у народного депутата Сергія Лещенка скоро відбудеться певний розлад з його співмешканкою, ді-джеєм Анастасією Топольською, - про це replyua.net інформує з посиланням на її дописи у Фейсбук.Так, Топольська глибоко обурена законом про встановлення квот на україномовну музику – відтепер в ефірі кожної радіостанції кожної години має бути не менше тридцяти відсотків україномовної музики. Саме про це Топольську і поінформувала адміністрація радіостанції KISS FM, наголосивши, що є лише два варіанти розвитку подій: або вона гарантовано грає україномовні треки, або ж її передачу буде знято з ефіру. За словами диск-жокея, з огляду на таку норму їй доведеться закрити передачу на радіостанції, так як «немає належної кількості україномовного матеріалу». Більше того, Топольська виявилась наскільки розчарованою новим законом, що побажала його авторам і прихильникам «бути проклятими з україномовними квотами та сімейними цінностями». Також вона зауважила, що всім цим людям треба тепер сильно «надавати по п’ятій точці».Коли у коментарях користувачі соціальної мережі зауважили, що її співмешканець Лещенко теж голосував за цей закон, Топольська зазначила, що «це провал».