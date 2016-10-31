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В номинации «бедная, как церковная мышка» победила бы Юлия Тимошенко

В номинации «бедная, как церковная мышка» победила бы Юлия Тимошенко
Как передает replyua.net, е-декларации чиновников вовсю бороздят просторы интернета и уже вполне закономерно заняли самые удобные места на первых страницах газет и таблоидов. По декларациям наших вождей, конечно, много вопросов и шуток. Ожидаемо или весьма неожиданно оказалась бедная, как церковная мышь, лидер ВО «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которой по всей видимости, повезло с мужем.

По словам блогера Кирилл Сазонова, такие примитивные «хитрости» скрыть будущие поступления незаконных доходов под видом чемоданов кэша в квартирах, который никто не проверит. Взаимные долговые обязательства – по методу Лещенко – «не мое – друг занял или как раз отдал».

«По долгам, кстати, министр финансов Данилюк заинтересовал. Не суммой – там 53 тысячи всего долларов он кому-то дал в долг. И мне интересно – под какой процент? Потому что этот человек занимается всеми украинскими финансами. И если он не может на своих баксах нормальный процент взять – то у бюджета перспективы очень печальные, поэтому министру следовало поделиться секретами обогащения на процентах», – написал Сазонов в соцсети Facebook.

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