Фракції готові скасувати підвищення зарплати депутатам - Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що глави парламентських фракцій готові скасувати рішення щодо підвищення депутатської заробітної платні. Про це він сьогодні, 31-го жовтня, розповів під час своєї промови на засіданні погоджувальної ради, інформує replyua.net.
«Сьогодні у нас відбулася зустріч з керівниками парламентських фракцій. На ній було прийнято спільне рішення, що постанову про збільшення депутатської зарплати потрібно негайно змінити. Також було визнано, що дана постанова була не відповідною. Таким чином ми демонструємо свою швидку реакцію на помилки, та показуємо, що вміємо і бажаємо їх ліквідувати. Наше головне завдання – збільшення зарплати вчителям та лікарям», - каже Парубій.
В той самий час керівник парламентської фракції «Народний фронт» Бурбак Максим зазначив, що це питання у Верховній Раді буде вирішено вже завтра. «У вівторок нам потрібно проголосувати за цю провальну постанову, та виправити допущені нами помилки», - наголосив він. Також він закликає кореспондентів «припинити спекуляції» навколо цього питання. Як повідомлялося, майже всі представники «Народного фронту» голосували «За» підвищення зарплати депутатам.
Горячая тема: Французький письменник з російським корінням, приїхав на Донбас воювати, за що жорстоко поплатився
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter