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В декларации Тимошенко 318 тысяч гривен, а собственной недвижимости - нет

В декларации Тимошенко 318 тысяч гривен, а собственной недвижимости - нет
Как передает replyua.net, Юлия Тимошенко сегодня подала свою электронную декларацию. В собственности депутата оказались денежные средства, ювелирные украшения, а также корпоративные права в нескольких юридических лицах.

В графе «члены семьи» Тимошенко указала только мужа. Согласно данным декларации, собственной недвижимости депутат не имеет, а все, что находится в ее владении, она арендует или использует на других основаниях. В документе указан дом площадью 588 кв.м., находящийся в Козине. Земельный участок, находящийся под этим объектом строительства, площадью 1500 квадратных метров, депутат Верховной Рады Украины арендует у гражданки Украины Татьяны Шараповой.

В декларации значатся два авто – Mercedes-Benz модели GL-350 CDI, 2014 года выпуска и ГАЗ модели 14, 1983 года выпуска, оба из которых принадлежат супругу депутата. Кроме того, он владеет 25% процентам акций юридическом лице «Геофорс», 51% - в компании «Фармасепт», 50% - в компании «Проект А», 51% - в «Агросоюзе «Феникс», 100% - в юридическом лице «Леди Ю», 15% - «Деосепт», 25% - в компании «Радекс - Трипилля» и других.

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