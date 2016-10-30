По «Дорожній карті» до Мінських угод Путін може нікуди не доїхати

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Український журналіст Юрій Вишневський проаналізував хід останніх раундів переговорів щодо деокупації Донбасу у мінському і нормандському форматах, - про це replyua.net інформує, посилаючись на видання «Деловая столица».Так, на останніх переговорах у Мінську українська сторона вимагала передачі під контроль України міста Дебальцево, яке було захоплене окупантами вже після підписання Мінську-2, а також допуску до кордону озброєної поліцейської місії ОБСЄ. У свою чергу, росіяни ставили питання про прийняття закону про особливий статус Донбасу. Власне, сенс цього зрозумілий: у Берліні Путін погодився на підписання Дорожньої карти, а диявол, як відомо, в деталях – багато чого буде залежати від конкретних формулювань, їх послідовності та строків виконання.Варто зазначити, що Дорожня карта стане вивіреними і узгодженим документом, на відміну від Мінських угод, які підписувались в умовах зростаючої російської агресії. Тепер Україна може спробувати ослабити деякі свої зобов’язання і посилити ті пункти, які невигідні Кремлю. Наприклад, внаслідок творчого підходу Порошенка, «моніторинг і верифікація з боку ОБСЄ» перетворились на «озброєну поліцейську місію ОБСЄ». Крім того, Україна отримала відстрочку виборів на Донбасі, і будь-яке затягування процесу зі свого боку буде тепер пояснювати невиконанням інших умов росіянами. Всі чудово розуміють, що метою Путіна є створення політичного хаосу в Україні, тому Порошенко заздалегідь запасається аргументами, які допоможуть зміцнити його позицію і дошкулити Кремлю, на зразок повернення Дебальцево та ліквідації фейкових Л/ДНР.