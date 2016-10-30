валюта
СпецтемаУкраїнський мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом | Посетите новый финансовый форум

По «Дорожній карті» до Мінських угод Путін може нікуди не доїхати

По «Дорожній карті» до Мінських угод Путін може нікуди не доїхати
Український журналіст Юрій Вишневський проаналізував хід останніх раундів переговорів щодо деокупації Донбасу у мінському і нормандському форматах, - про це replyua.net інформує, посилаючись на видання «Деловая столица».

Так, на останніх переговорах у Мінську українська сторона вимагала передачі під контроль України міста Дебальцево, яке було захоплене окупантами вже після підписання Мінську-2, а також допуску до кордону озброєної поліцейської місії ОБСЄ. У свою чергу, росіяни ставили питання про прийняття закону про особливий статус Донбасу. Власне, сенс цього зрозумілий: у Берліні Путін погодився на підписання Дорожньої карти, а диявол, як відомо, в деталях – багато чого буде залежати від конкретних формулювань, їх послідовності та строків виконання.

Варто зазначити, що Дорожня карта стане вивіреними і узгодженим документом, на відміну від Мінських угод, які підписувались в умовах зростаючої російської агресії. Тепер Україна може спробувати ослабити деякі свої зобов’язання і посилити ті пункти, які невигідні Кремлю. Наприклад, внаслідок творчого підходу Порошенка, «моніторинг і верифікація з боку ОБСЄ» перетворились на «озброєну поліцейську місію ОБСЄ». Крім того, Україна отримала відстрочку виборів на Донбасі, і будь-яке затягування процесу зі свого боку буде тепер пояснювати невиконанням інших умов росіянами. Всі чудово розуміють, що метою Путіна є створення політичного хаосу в Україні, тому Порошенко заздалегідь запасається аргументами, які допоможуть зміцнити його позицію і дошкулити Кремлю, на зразок повернення Дебальцево та ліквідації фейкових Л/ДНР.

Горячая тема: 38 миллиардов долларов в декларации Мельничука – не фейк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
30 окт 2016
17744

Французький письменник з російським корінням, приїхав на Донбас воювати, за що жорстоко поплатився

Український блогер і журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook поділився ще однією шикарною історією про шизофреніка, який 20 років прожив у Франції, а потім вирішив, що йому нудно, і


Свежие новости

Президент Украины Петр Порошенко подал электронную декларацию

Росія з Білоруссю нарешті домовились про ціну на газ

Клинтон бросила вызов ФБР, пытаясь удержать свои рейтинги

ЄС та Канада закликали припинити насильство в Сирії

Шведський генерал закликав країни Балтії разом готуватись до війни з Росією

Землетрясения в Италии будут продолжаться, - сейсмологи

Путіна на «Валдаї» довели дошкульним питанням

По «Дорожній карті» до Мінських угод Путін може нікуди не доїхати

В Молдове состоялись выборы президента, ведется подсчет голосов

Предприниматели Севастополя требуют от оккупантов соблюдения международных договоров

Кремль хоче одягти на Крим ту ж саму сорочку, що й свого часу одягнув на Чечню і Дагестан – адвокат

Блогер: здох за «Новоросію»? Отримай пакетик харчів

Тысячи марокканцев вышли на улицы из-за жестокого поступка властей

Угоду про ЗВТ між ЄС та Канадою підписано!

Спускаемый аппарат "Союз" вернулся на Землю после выполнения 115-дневной миссии

Щось назріває? США наказала родинам своїх дипломатів залишити Стамбул

Поранені українські Герої подолали 10 км марафону в США

Блогер: Крим – наш Східний Берлін

У США активісти проти концертів російських артистів, які підтримують агресію Путіна

На Куликовому полі в Одесі відбулася сутичка

 Новости за день