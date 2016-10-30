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Доник: недоразумение, попавшее в Верховную Раду

Доник: недоразумение, попавшее в Верховную Раду
Многие украинцы дальше вытянутой руки ничего не видят, и наглядный тому пример – Вова Парасюк, еще одно недоразумение Верховной Рады, попавшее туда по недоразумению.

Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Роман Доник. По словам волонтера, по такому же недоразумению Парасюк еще не сидит за бакланство и быдлячество, немного придурковатый и вообще неумный человек, понтовитый, попавший в среду, которой он всячески пытается соответствовать, но выходит очень плохо. «Однако существует и другая категория, и это не парасюки. Это люди, которые целенаправленно стремятся в политику, чтобы воровать, брать взятки, сидеть на откатах, искать лазейки в законах, обрастать коррупционными связями, прорабатывать схемы. И делается это только с одной целью – красть деньги у народа и государства», пишет Доник.

По его мнению, для достижения такой цели обогащаются преступным путем и в наглую используют служебное положение. Волонтер обращается к людям: «Вы, правда, еще считаете, что Парасюк является еще большим злом?»

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