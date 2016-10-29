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Пономарь: нужно не впадать в шок от огромных задекларированных доходов, а делать правильные выводы

Пономарь: нужно не впадать в шок от огромных задекларированных доходов, а делать правильные выводы
Как сообщает replyua.net, Олег Пономарь призывает украинцев реагировать на невообразимое для многих граждан богатство государственных служащих спокойно, не апеллируя к здравому смыслу, совести или европейской культуре. «Да, они действительно очень богаты, но все, что они задекларировали можно смело умножить на 5-10, и тогда получится реальный размер их состояний», - пишет блогер. Он добавляет: «Более чем две трети этих денег они заработали нечестным путем – украли, получили в качестве взятки или заработали в не особо прозрачном бизнесе. Но для кого это является новостью?».

Пономарь подчеркивает, что все представители современного государственного аппарата Украины, как и большая часть ее общества, «вышли из «Совка» и 90-х – приватизации, «кидалова», кумовства, взяток и т.п. «В этом мире существует разделение на «нормальных» и «терпил», на «лохов» и «крутых». И именно мы голосуем за них на очередных выборах в Верховную Раду Украины, за некоторых из них – уже в пятый раз», - отмечает блогер. Пономарь пишет, что важно сейчас совершенно не это – важно то, что наконец-то настало время, когда информация о доходах чиновников станет публичной, потому что все они обязаны заполнять электронные декларации. «Они должны обо всем рассказать, наше дело – обо всем запомнить, и на следующих выборах задавать правильные вопросы», - пишет Пономарь.

Блогер сообщает, что он бы скорее отдал свой голос на выборах за кандидата, который указал в декларации «неприлично много», чем за того, кто подал «нулевую» декларацию. «Такие люди держат весь народ за идиотов, а те, кто заявляют, что взяли все это в кредит, держат его за откровенных идиотов». Пономарь резюмирует, что к честному парламенту и другим чиновникам нужно идти – это длительный процесс. Главное, что этот процесс уже начался.

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